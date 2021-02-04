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Белый дом объявил о приостановке вывода американских войск из Германии

Белый дом объявил о приостановке вывода американских войск из Германии Решение администрации экс-президента Дональда Трампа о выводе части американского военного контингента из Германии временно заморожено.
Другие страны
4 февраля 2021 г. 21:46
Белый дом объявил о приостановке вывода американских войск из Германии

Решение администрации экс-президента Дональда Трампа о выводе части американского военного контингента из Германии временно заморожено.

Как передает Report, об этом сообщил советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, окончательное решение не будет принято до тех пор, пока Пентагон не рассмотрит нынешние позиции США в мире.

"Сегодня президент объявит, что министр обороны Ллойд Остин проведет пересмотр положения наших сил в мире, и на время этого анализа мы заморозим любую передислокацию войск из Германии", - сообщил Салливан, анонсируя выступления Байдена.

Накануне глава европейского командования ВС США Тод Уолтерс также анонсировал решение Вашингтона о приостановке передислокации войск из ФРГ. По его словам, глава Пентагона Ллойд Остин ведет тщательную переоценку решения Трампа о выводе части войск.

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