Белый дом назвал историческими переговоры между РФ, США и Украиной в ОАЭ

США назвали историческим событием состоявшиеся в ОАЭ трехсторонние переговоры по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"В прошлые выходные прошла многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения, но носила исторический характер. Команда президента действительно усадила обе стороны этой войны за стол переговоров, чтобы продвинуться ближе к миру", - сообщила Ливитт.

Она также добавила, что президент США Дональд Трамп лично вовлечен в процесс. По ее словам, спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, входящие в состав американской делегации, регулярно информируют главу государства о результатах переговоров.

Отметим, что 23 и 24 января в Абу-Даби прошло первое заседание трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности. По информации сторон, встречи прошли в конструктивном ключе.