Белый дом надеется на скорые переговоры КНР с министром финансов США

Вашингтон надеется, что представители Китая в ближайшее время сядут за стол переговоров с министром финансов США Скоттом Бессентом и стороны найдут способ урегулировать торговые споры.

Как передает Report, об этом заявил глава Национального экономического совета при Белом доме Кевин Хассет в интервью телеканалу Fox News.

"Мы надеемся, что они сядут за стол переговоров и в сотрудничестве с министром Бессентом прямо сейчас или в относительно сжатые сроки смогут найти способ продвинуться вперед", - сказал Хассет.

Чиновник также выразил надежду на то, что "дружба двух лидеров" позволит странам найти решение проблемы. В противном случае Вашингтон может задействовать "много рычагов влияния" против Пекина, заявил Хассет.