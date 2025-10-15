İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Digər ölkələr
    • 15 oktyabr, 2025
    • 04:47
    Ağ Ev Çinin ABŞ-nin maliyyə naziri ilə tezliklə danışıqlar aparacağına ümid edir

    Vaşinqton ümid edir ki, Çin nümayəndələri yaxın zamanda ABŞ-nin maliyyə naziri Skott Bessentlə danışıqlar masasına əyləşəcək və tərəflər ticarət mübahisələrini həll etmək üçün yol tapacaqlar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin Milli İqtisadi Şurasının rəhbəri Kevin Hasset "Fox News" telekanalına müsahibəsində bildirib.

    "Ümid edirik ki, onlar danışıqlar masasına əyləşəcək və nazir Bessentlə əməkdaşlıq edərək indi və ya nisbətən qısa müddətdə irəli getmək üçün bir yol tapa biləcəklər", - deyə Hasset bildirib.

    O həmçinin "iki liderin dostluğu"nun ölkələrə problemin həllini tapmağa imkan verəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Hasset əks təqdirdə, Vaşinqtonun Pekinə qarşı "bir çox təsir rıçaqları"nı işə sala biləcəyini deyib.

    Çin təsir rıçaqları ABŞ ticarət mübahisələri
