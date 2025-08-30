    Ильхам Алиев Украина ШОС США меморандум

    • 30 августа, 2025
    • 01:49
    Белый дом: Миссия ВС США у Венесуэлы включает защиту нации от наркокартелей

    Миссия вооруженных сил США включает в себя защиту американских граждан от преступных картелей и иностранных террористических организаций.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, комментируя информацию о размещении военных кораблей США у побережья Венесуэлы.

    "Президент США Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании, а затем с первого дня своего президентства и в первых исполнительных указах заявлял, что преступные картели в этом полушарии являются иностранными террористическими организациями, представляющими явную и непосредственную угрозу для американского народа", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме. "На этой планете нет организаций, которые были бы ответственны за гибель большего числа американцев, чем преступные картели и наркоторговцы, действующие в западном полушарии", - добавил Миллер.

    "Президент четко заявил, что миссия вооруженных сил США включает в себя защиту нации от этих иностранных террористических организаций и преступных картелей", - подчеркнул замглавы аппарата Белого дома. "То, что вы видите, это решимость президента и вооруженных сил Соединенных Штатов бороться и ликвидировать организации, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков, преступные картели и эти иностранные террористические организации в нашем полушарии", - резюмировал он.

