    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    ABŞ: Ordumuzun Venesueladakı missiyasına xalqı narkotik kartellərindən qorumaq daxildir

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 02:59
    ABŞ: Ordumuzun Venesueladakı missiyasına xalqı narkotik kartellərindən qorumaq daxildir

    ABŞ-nin Silahlı Qüvvələrinin missiyasına Amerika vətəndaşlarını cinayətkar kartellərdən və xarici terror təşkilatlarından qorumaq daxildir.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu Ağ Evin aparat rəhbərinin müavini Stiven Miller ABŞ hərbi gəmilərinin Venesuela sahillərinə yerləşdirilməsi ilə bağlı məlumatı şərh edərkən deyib.

    "Prezident Donald Tramp seçki kampaniyasında və prezidentliyinin ilk günündə, ilk sərəncamlarında bəyan edib ki, bu yarımkürədə cinayətkar kartellər Amerika xalqı üçün açıq və indiki təhlükə yaradan xarici terror təşkilatlarıdır", o, Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.

    "Bu planetdə Qərb yarımkürəsində fəaliyyət göstərən cinayətkar kartellər və narkotik tacirlərindən daha çox amerikalının ölümünə görə məsuliyyət daşıyan heç bir təşkilat yoxdur", - Miller əlavə edib.

    "Prezident açıq şəkildə bildirdi ki, Birləşmiş Ştatlar ordusunun missiyasına xalqı bu xarici terror təşkilatlarından və cinayətkar kartellərdən qorumaq daxildir", - Ağ Evin aparat rəhbərinin müavini vurğulayıb. "Gördüyünüz şey, Prezident və Birləşmiş Ştatlar ordusunun bizim yarımkürəmizdə narkotik ticarəti təşkilatları, cinayətkar kartellər və bu xarici terror təşkilatları ilə mübarizə aparmaq və onları sıradan çıxarmaq əzmidir", - o, fikirlərini yekunlaşdırıb.

    ABŞ   Venesuela  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Белый дом: Миссия ВС США у Венесуэлы включает защиту нации от наркокартелей

    Son xəbərlər

    05:00

    Putin Si Cinpinlə ikitərəfli gündəliyin bütün aspektlərini müzakirə etməyi gözləyir

    Region
    04:35

    Dövlət Departamenti Ukraynaya "Starlink" rabitə xidmətləri üçün 150 milyon dollar ayrılmasını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    04:11

    ABŞ Ukraynaya "Patriot" sistemləri üçün texniki xidmət təminatını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    03:48

    Putin Si Cinpini əsl lider və iradəli rəhbər adlandırıb

    Region
    03:36

    Tramp: Tətbiq etdiyim bütün rüsumlar məhkəmə qərarına baxmayaraq qüvvədədir

    Digər ölkələr
    03:09

    Dövlət Departamenti Danimarkaya "Patriot" və digər sistemlərin satışını təsdiqləyib

    Digər ölkələr
    02:59

    ABŞ: Ordumuzun Venesueladakı missiyasına xalqı narkotik kartellərindən qorumaq daxildir

    Digər ölkələr
    02:20

    Ronaldu karyerasında 940-cı qolunu vurub

    Futbol
    01:51

    Çində bir neçə saniyəyə 50 gb yükləyən 6G çipi təqdim edilib

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti