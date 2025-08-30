ABŞ: Ordumuzun Venesueladakı missiyasına xalqı narkotik kartellərindən qorumaq daxildir
ABŞ-nin Silahlı Qüvvələrinin missiyasına Amerika vətəndaşlarını cinayətkar kartellərdən və xarici terror təşkilatlarından qorumaq daxildir.
"Report"un xəbərinə görə, bunu Ağ Evin aparat rəhbərinin müavini Stiven Miller ABŞ hərbi gəmilərinin Venesuela sahillərinə yerləşdirilməsi ilə bağlı məlumatı şərh edərkən deyib.
"Prezident Donald Tramp seçki kampaniyasında və prezidentliyinin ilk günündə, ilk sərəncamlarında bəyan edib ki, bu yarımkürədə cinayətkar kartellər Amerika xalqı üçün açıq və indiki təhlükə yaradan xarici terror təşkilatlarıdır", o, Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən deyib.
"Bu planetdə Qərb yarımkürəsində fəaliyyət göstərən cinayətkar kartellər və narkotik tacirlərindən daha çox amerikalının ölümünə görə məsuliyyət daşıyan heç bir təşkilat yoxdur", - Miller əlavə edib.
"Prezident açıq şəkildə bildirdi ki, Birləşmiş Ştatlar ordusunun missiyasına xalqı bu xarici terror təşkilatlarından və cinayətkar kartellərdən qorumaq daxildir", - Ağ Evin aparat rəhbərinin müavini vurğulayıb. "Gördüyünüz şey, Prezident və Birləşmiş Ştatlar ordusunun bizim yarımkürəmizdə narkotik ticarəti təşkilatları, cinayətkar kartellər və bu xarici terror təşkilatları ilə mübarizə aparmaq və onları sıradan çıxarmaq əzmidir", - o, fikirlərini yekunlaşdırıb.