Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Белый дом: Беседа Путина и Трампа длилась больше двух часов

    Другие страны
    • 16 октября, 2025
    • 21:53
    Белый дом: Беседа Путина и Трампа длилась больше двух часов

    Сегодняшний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался свыше двух часов.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    "Он (разговор - ред.) продлился больше двух часов", - сказала представитель американского лидера.

    Ранее сообщалось, что президенты РФ и США созвонились 16 октября спустя 59 дней после предыдущего контакта, разговор стал восьмым с начала года.

    Владимир Путин Дональд Трамп Белый дом
    Putinlə Tramp arasında telefon danışığı iki saatdan çox davam edib

    Последние новости

    22:09

    Трамп пригрозил ХАМАС уничтожением при нарушении мирного соглашения

    Другие страны
    22:02

    Начальник "Дома отдыха" Минобороны обвиняется в получении взятки - ОБНОВЛЕНО

    Другие
    21:53

    Белый дом: Беседа Путина и Трампа длилась больше двух часов

    Другие страны
    21:51

    СМИ: Катар может остановить поставки СПГ в Европу

    Другие страны
    21:39

    Палестинская администрация представила план восстановления Газы на $67 млрд

    Другие страны
    21:17

    Трамп: Я встречусь с Путиным в Будапеште - ОБНОВЛЕНО-5

    Другие страны
    21:15

    Эрдоган предлагает парламенту продлить мандат турецких ВС в Ираке и Сирии

    В регионе
    21:12

    В Найроби на церемонии прощания с лидером оппозиции погибли два человека

    Другие страны
    21:03

    ВВС Израиля нанесли удар по подземным объектам "Хезболлах" в Ливане

    Другие страны
    Лента новостей