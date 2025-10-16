Белый дом: Беседа Путина и Трампа длилась больше двух часов

Сегодняшний телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа продолжался свыше двух часов.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Он (разговор - ред.) продлился больше двух часов", - сказала представитель американского лидера.

Ранее сообщалось, что президенты РФ и США созвонились 16 октября спустя 59 дней после предыдущего контакта, разговор стал восьмым с начала года.