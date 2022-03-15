Белый дом анонсировал визит Байдена в Европу

Президент США Джозеф Байден в конце марта посетит Брюссель, где примет участие во внеочередном саммите лидеров стран НАТО.

Президент США Джозеф Байден в конце марта посетит Брюссель, где примет участие во внеочередном саммите лидеров стран НАТО.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден посетит в конце текущего месяца Брюссель, где присоединится к внеочередному саммиту НАТО, который пройдет 24 марта. На нем глава государства планирует обсудить меры сдерживания и предпринимаемые нами усилия в ответ на неспровоцированную атаку РФ на Украину", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.