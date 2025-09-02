Бельгия заявила о готовности признать Палестину
Другие страны
- 02 сентября, 2025
- 05:51
Бельгия признает государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), которая пройдет в сентябре.
Как передает Report, об этом написал в Х министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.
"Бельгия признает Палестину на сессии ООН! А против Израиля вводятся жесткие санкции. Любой антисемитизм или прославление терроризма сторонниками [радикального палестинского движения] ХАМАС также будут резко осуждаться", - написал он.
Уточняется, что признание палестинского государства будет сделано в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии.
