Бельгия заявила о готовности признать Палестину

Бельгия признает государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН), которая пройдет в сентябре.

Как передает Report, об этом написал в Х министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

"Бельгия признает Палестину на сессии ООН! А против Израиля вводятся жесткие санкции. Любой антисемитизм или прославление терроризма сторонниками [радикального палестинского движения] ХАМАС также будут резко осуждаться", - написал он.

Уточняется, что признание палестинского государства будет сделано в рамках совместной инициативы Франции и Саудовской Аравии.