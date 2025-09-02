Belçika Fələstini tanımağa hazır olduğunu bəyan edib
- 02 sentyabr, 2025
- 08:40
Belçika BMT Baş Assambleyasının sentyabrda keçiriləcək sessiyasında Fələstin dövlətini tanıyacaq.
"Report"un xəbərinə görə, bunu Belçikanın xarici işlər naziri Maksim Prevost "X"də yazıb.
"Belçika BMT-nin sessiyasında Fələstini tanıdı! İsrailə qarşı sərt sanksiyalar tətbiq edilir. HƏMAS tərəfdarları tərəfindən istənilən antisemitizm və ya terrorizmi tərifləməsi də kəskin şəkildə pislənəcək", - o qeyd edib.
Fələstin dövlətinin tanınmasının Fransa və Səudiyyə Ərəbistanının birgə təşəbbüsü çərçivəsində həyata keçiriləcəyi vurğulanır.
