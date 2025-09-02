    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu

    Belçika Fələstini tanımağa hazır olduğunu bəyan edib

    • 02 sentyabr, 2025
    • 08:40
    Belçika Fələstini tanımağa hazır olduğunu bəyan edib

    Belçika BMT Baş Assambleyasının sentyabrda keçiriləcək sessiyasında Fələstin dövlətini tanıyacaq.

    "Report"un xəbərinə görə, bunu Belçikanın xarici işlər naziri Maksim Prevost "X"də  yazıb.

    "Belçika BMT-nin sessiyasında Fələstini tanıdı! İsrailə qarşı sərt sanksiyalar tətbiq edilir. HƏMAS tərəfdarları tərəfindən istənilən antisemitizm və ya terrorizmi tərifləməsi də kəskin şəkildə pislənəcək", - o qeyd edib.

    Fələstin dövlətinin tanınmasının Fransa və Səudiyyə Ərəbistanının birgə təşəbbüsü çərçivəsində həyata keçiriləcəyi vurğulanır.

    Belçika   Fələstin  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Бельгия заявила о готовности признать Палестину
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Belgium to recognise Palestinian state at UN General Assembly

