Бельгия поддержит введение Евросоюзом дополнительных санкций в отношении Ирана

В случае разработки ЕС дополнительного пакета санкций против Ирана Бельгия готова полностью поддержать их

В случае разработки Европейским союзом дополнительного пакета санкций в отношении Ирана, Бельгия готова полностью поддержать их.

Как передает Report. об этом премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил журналистам в Брюсселе.

Он добавил, что роль, которую Иран сыграл в войне в Украине, становится все более очевидной, и европейские страны должны отреагировать на это.

Вопрос использования Россией в Украине беспилотников иранского производства вошел в повестку обсуждений европейских лидеров на саммите ЕС 20-21 октября. В этой связи планируется введение новых санкций в отношении Ирана.

При этом Россия и Иран использование иранских беспилотников отрицают.