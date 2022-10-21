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Бельгия поддержит введение Евросоюзом дополнительных санкций в отношении Ирана

Бельгия поддержит введение Евросоюзом дополнительных санкций в отношении Ирана В случае разработки ЕС дополнительного пакета санкций против Ирана Бельгия готова полностью поддержать их
Другие страны
21 октября 2022 г. 15:22
Бельгия поддержит введение Евросоюзом дополнительных санкций в отношении Ирана

В случае разработки Европейским союзом дополнительного пакета санкций в отношении Ирана, Бельгия готова полностью поддержать их.

Как передает Report. об этом премьер-министр Бельгии Александр Де Кро заявил журналистам в Брюсселе.

Он добавил, что роль, которую Иран сыграл в войне в Украине, становится все более очевидной, и европейские страны должны отреагировать на это.

Вопрос использования Россией в Украине беспилотников иранского производства вошел в повестку обсуждений европейских лидеров на саммите ЕС 20-21 октября. В этой связи планируется введение новых санкций в отношении Ирана.

При этом Россия и Иран использование иранских беспилотников отрицают.

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Версия на английском языке Belgium to support EU sanctions on Iran

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