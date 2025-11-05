Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Бельгия намерена активировать 4-ю статью НАТО из-за инцидентов с БПЛА

    Бельгия намерена активировать 4-ю статью Вашингтонского договора НАТО, подразумевающую проведение со странами блока консультаций по безопасности, из-за инцидентов с неопознанными БПЛА в стране.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен.

    "В ближайшие часы и дни будет решен вопрос, должна ли Бельгия активировать 4-ю статью НАТО", - сказал он.

    Отметим, что из-за инцидентов с БПЛА, в аэропорту Брюсселя 5 ноября отменены 54 рейса - 22 вылета и 32 прилета. Они перенаправлены в другие аэропорты.

