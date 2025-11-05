Belçika NATO müqaviləsinin 4-cü maddəsini aktivləşdirmək niyyətindədir
Digər ölkələr
- 05 noyabr, 2025
- 18:29
Belçika ölkədəki naməlum pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə bağlı insidentlərlə əlaqədar NATO-nun Vaşinqton müqaviləsinin 4-cü maddəsini aktivləşdirmək niyyətindədir.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Belçikanın müdafiə naziri Teo Franken bildirib.
4-cü maddə blok ölkələri ilə təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin aparılmasını nəzərdə tutur.
"Yaxın saatlar və günlərdə Belçikanın NATO-nun 4-cü maddəsini aktivləşdirməsi ilə bağlı məsələ həll ediləcək", - o deyib.
Qeyd edək ki, PUA-larla bağlı insidentlər səbəbindən bu gün Brüssel hava limanında 54 reys ləğv edilərək başqa hava limanlarına yönləndirilib.
Son xəbərlər
19:04
"Sabah" UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıbFutbol
18:56
Ravin Alməmmədov: "Ermənistan təmsilçiləri ilə eyni çəkidə yer almağım əlavə təzyiq yaratmadı"Fərdi
18:54
Putin: Rusiya CTBT iştirakçılarının nüvə sınaqlarını cavabsız qoymayacaqRegion
18:48
Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında dənizçilik təhsili sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
18:41
BMT nümayəndəsi: Azərbaycan gələn il Dünya Şəhərsalma Forumu ilə qlobal məsələnin mərkəzi olacaqİnfrastruktur
18:40
Foto
Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva arıçılıq məhsullarının sərgi-satış yarmarkasını ziyarət ediblərDaxili siyasət
18:39
İƏT Orta Dəhlizin modernləşdirilməsini sürətləndirmək üçün investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirirİnfrastruktur
18:34
Komitə rəsmisi: Hazırda inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubuna diqqət yetirilirDaxili siyasət
18:32