    Belçika NATO müqaviləsinin 4-cü maddəsini aktivləşdirmək niyyətindədir

    Belçika ölkədəki naməlum pilotsuz uçuş aparatları (PUA) ilə bağlı insidentlərlə əlaqədar NATO-nun Vaşinqton müqaviləsinin 4-cü maddəsini aktivləşdirmək niyyətindədir.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Belçikanın müdafiə naziri Teo Franken bildirib.

    4-cü maddə blok ölkələri ilə təhlükəsizliklə bağlı məsləhətləşmələrin aparılmasını nəzərdə tutur.

    "Yaxın saatlar və günlərdə Belçikanın NATO-nun 4-cü maddəsini aktivləşdirməsi ilə bağlı məsələ həll ediləcək", - o deyib.

    Qeyd edək ki, PUA-larla bağlı insidentlər səbəbindən bu gün Brüssel hava limanında 54 reys ləğv edilərək başqa hava limanlarına yönləndirilib.

    Бельгия намерена активировать 4-ю статью НАТО из-за инцидентов с БПЛА

