Бельгийская таможня зафиксировала 30 нарушений антироссийских санкций

Прокуратура Бельгии инициировала расследование в связи с обнаружением таможней товаров, которые могут нарушать санкции Евросоюза в отношении к России.

Прокуратура Бельгии инициировала расследование в связи с обнаружением таможней товаров, которые могут нарушать санкции Евросоюза в отношении к России.

Как передает Report, об этом сообщает издание Echo со ссылкой на таможенную службу Бельгии.

С февраля 2022 года ведомство заблокировало 500 контейнеров с продукцией для экспорта в РФ по подозрению в нарушении санкционных предписаний ЕС.

"Для разблокировки контейнеров заинтересованные компании должны предоставить документы, подтверждающие, что они не нарушают санкции", - говорится в статье.

Уточняется, что в задержанных контейнерах могут содержаться предметы роскоши, медицинское оборудование, электроника, продовольствие, а также продукция, которая может быть использована в военных целях. Всего таможенная служба выявила 30 нарушений экспортных санкций.

В августе стало известно, что власти Бельгии с 24 февраля заморозили активы российских физических и юридических лиц на сумму в 50,5 млрд евро.