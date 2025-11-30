Беларусь выразила готовность к диалогу с НАТО по безопасности

Беларусь стремится обеспечить безопасность в восточноевропейском регионе и готова к диалогу со странами-членами НАТО.

Как передает Report, об этом в интервью телекомпании "ВоенТВ" сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества министра обороны Беларуси Валерий Ревенко.

"Мы аккредитовали ряд государств - членов НАТО в Республике Беларусь. На сегодняшний день - это 10 государств. Готовы предоставить им позицию Республики Беларусь, мы готовы слышать их позицию и приходить к какому-то консенсусу для обеспечения безопасности в нашем регионе", - сказал он.

По оценке Ревенко, взаимоотношения Беларуси со странами Запада и Альянса складываются весьма проблематично из-за комплекса мероприятий для того, чтобы подчинить республику своим интересам.

"Естественно, мы с этим не согласны. У нас своя политика, в том числе добрососедства, обеспечения безопасности в восточноевропейском регионе. Это диссонировало со взглядами Запада. Вся эта ситуация наложила отпечаток на наши взаимоотношения со странами Запада, Евросоюза, в том числе членами НАТО", - подчеркнул он, добавив, что Минск все же продолжает контактировать с западными визави.