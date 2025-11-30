Belarus NATO ilə dialoqa hazır olduğunu bildirib
- 30 noyabr, 2025
- 15:38
Belarus Şərqi Avropa regionunda təhlükəsizliyi təmin etməyə çalışır və NATO-ya üzv ölkələrlə dialoqa hazırdır.
"Report"un məlumatına görə, bunu "VoenTV" telekanalına müsahibəsində Belarus Müdafiə Nazirliyinin beynəlxalq hərbi əməkdaşlıq departamentinin rəisi Valeri Revenko bildirib.
"Biz ölkədə NATO-ya üzv bir sıra dövlətləri akkreditə etmişik. Bu günə qədər onların sayı 10-dur. Belarusun mövqeyini onlara təqdim etməyə, onların mövqeyini dinləməyə və regionumuzda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün müəyyən konsensusa gəlməyə hazırıq", – deyə o qeyd edib.
Revenkonun qiymətləndirməsinə görə, Belarusun Qərb ölkələri və Alyansla münasibətləri respublikanı öz maraqlarına tabe etdirmək üçün görülən tədbirlər kompleksi səbəbindən olduqca problemli formalaşır.