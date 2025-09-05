Беларусь вручила ноту протеста Польше
Другие страны
- 05 сентября, 2025
- 15:24
Беларусь вручила ноту протеста временному поверенному в делах Польши в Минске Кшиштофу Ожанну.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление ведомства.
Согласно информации, дипломата вызвали в МИД в связи с инцидентом вокруг гражданина Польши Гжегожа Гавела, которого в Беларуси обвиняют в шпионаже.
"Белорусская сторона указала на недопустимость подобных действий, которые грубо нарушают принципы добрососедства и наносят серьезный ущерб двусторонним отношениям", - говорится в заявлении.
В МИД также сообщили о намерении дать правовую оценку произошедшему и потребовали от польской стороны "воздержаться от шагов, наносящих ущерб национальной безопасности Беларуси".
