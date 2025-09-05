Belarus Polşaya nota verib
Digər ölkələr
- 05 sentyabr, 2025
- 15:33
Belarus Polşanın Minskdəki müvəqqəti işlər vəkili Kşiştof Ojanneyə etiraz notası təqdim edib.
Bu barədə "Report" qurumun bəyanatına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, diplomat Belarusda casusluqda ittiham olunan Polşa vətəndaşı Qjeqoj Qavel ilə bağlı insidentlə əlaqədar Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb.
"Belarus tərəfi bu cür hərəkətlərin yolverilməz olduğunu, qonşuluq prinsiplərini kobud şəkildə pozduğunu və ikitərəfli münasibətlərə ciddi zərər vurduğunu qeyd edib", - bəyanatda bildirilib.
Belarus XİN-dən bildirilib ki, baş verənlərə hüquqi qiymət vermək niyyətindədirlər. Eyni zamanda, Polşadan Belarusun milli təhlükəsizliyinə zərər vuran addımlardan çəkinmək tələb olunub.
Son xəbərlər
15:33
Belarus Polşaya nota veribDigər ölkələr
15:29
Azərbaycan millisinin sabiq futbolçusunun yeni iş yeri müəyyənləşibFutbol
15:19
Paytaxtın iki ünvanında nəqliyyatın hərəkəti qismən məhdudlaşdırılacaqİnfrastruktur
15:15
BTQ Yeni Kaledoniyadakı iğtişaşlar zamanı kanak əsilli məhkumun qətlini pisləyibXarici siyasət
15:14
KİV: Britaniyanın Baş nazirinin müavini vergi qalmaqalı səbəbindən istefa veribDigər ölkələr
15:14
Bahar Muradova Şamaxıda vətəndaş qəbulu keçirəcəkDaxili siyasət
15:13
"Quba" yeni basketbolçu ilə anlaşıbKomanda
15:08
Qazaxıstan tarixində ən böyük kokain partiyası müsadirə edilibDigər
15:05