Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Беларусь вручила ноту протеста литовскому дипломату

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 19:43
    Беларусь вручила ноту протеста литовскому дипломату

    МИД Беларуси вручил ноту протеста представителю посольства Литвы из-за "одностороннего закрытия литовской стороной общей границы без предварительного уведомления".

    Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

    "Сегодня в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас, которому была вручена нота протеста в связи с очередным односторонним закрытием границы, осуществленным без какого-либо предварительного уведомления", - говорится в сообщении.

    В белорусском МИД заявили, что решение Вильнюса затрагивает права граждан Беларуси, Литвы и Европейского союза. В ведомстве подчеркнули, что действия Литвы "демонстрируют пренебрежение фундаментальными принципами свободы передвижения - одной из основополагающих ценностей Шенгенского пространства и ЕС в целом".

    "Мы вынуждены констатировать антинародный характер подобных действий, при которых обычные люди становятся заложниками политической конъюнктуры", - отметили в пресс-службе МИД.

    В заявлении также говорится, что Беларусь последовательно выступает за нормализацию диалога и практическое взаимодействие по вопросам пограничного контроля.

    Беларусь Литва нота протеста границы

    Последние новости

    20:07

    Армения планирует обсудить с РФ сотрудничество в рамках "Маршрута Трампа"

    Внешняя политика
    19:59
    Фото

    Азербайджан и Кения обсудили сотрудничество в пенитенциарной сфере

    Внешняя политика
    19:50

    Для представителей СМИ стартовали семинары "Применение ИИ в медиа"

    Медиа
    19:43

    Беларусь вручила ноту протеста литовскому дипломату

    Другие страны
    19:39

    Израиль впервые с 2023 года отменяет особый режим на юге страны

    Другие страны
    19:32

    Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в попытке организации теракта в синагоге

    Происшествия
    19:31

    Пшидач: Зеленский должен приехать в Варшаву для встречи с Навроцким

    Другие страны
    19:26

    В Севастополе из-за опрокидывания крана погибли два человека

    В регионе
    19:14

    В Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

    Другие страны
    Лента новостей