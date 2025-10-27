Беларусь вручила ноту протеста литовскому дипломату

МИД Беларуси вручил ноту протеста представителю посольства Литвы из-за "одностороннего закрытия литовской стороной общей границы без предварительного уведомления".

Как передает Report , об этом сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

"Сегодня в министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь Эрикас Вилканецас, которому была вручена нота протеста в связи с очередным односторонним закрытием границы, осуществленным без какого-либо предварительного уведомления", - говорится в сообщении.

В белорусском МИД заявили, что решение Вильнюса затрагивает права граждан Беларуси, Литвы и Европейского союза. В ведомстве подчеркнули, что действия Литвы "демонстрируют пренебрежение фундаментальными принципами свободы передвижения - одной из основополагающих ценностей Шенгенского пространства и ЕС в целом".

"Мы вынуждены констатировать антинародный характер подобных действий, при которых обычные люди становятся заложниками политической конъюнктуры", - отметили в пресс-службе МИД.

В заявлении также говорится, что Беларусь последовательно выступает за нормализацию диалога и практическое взаимодействие по вопросам пограничного контроля.