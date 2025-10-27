İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Belarus Litva diplomatına etiraz notası təqdim edib

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 20:59
    Belarus Litva diplomatına etiraz notası təqdim edib

    Belarus Xarici İşlər Nazirliyi Litva səfirliyinin nümayəndəsinə ümumi sərhədin birtərəfli bağlanması ilə bağlı etiraz notası təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarus Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    "Bu gün Litvanın müvəqqəti işlər vəkili Erikas Vilkanetsas Belarus Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona əvvəlcədən xəbərdarlıq edilmədən həyata keçirilən növbəti birtərəfli sərhəd bağlanması ilə bağlı etiraz notası təqdim edilib", - məlumatda bildirilib.

    XİN Vilnüsün qərarının Belarus, Litva və Avropa İttifaqı vətəndaşlarının hüquqlarına təsir etdiyini bildirib. Nazirlikdən vurğulanıb ki, Litvanın hərəkətləri Şengen zonasının və bütövlükdə Aİ-nin fundamental dəyərlərindən biri olan hərəkət azadlığının fundamental prinsiplərinə etinasızlıq nümayiş etdirir.

    "Biz sıravi insanların siyasi konyukturanın əsirinə çevrildiyi bu cür hərəkətlərin xalq əleyhinə olduğunu dilə gətirməyə məcburuq", - XİN-in mətbuat xidmətindən qeyd edilib.

    Bəyanatda həmçinin o da bildirilib ki, Belarus sərhəd nəzarəti məsələləri üzrə dialoqun və praktik əməkdaşlığın normallaşdırılmasının tərəfdarıdır.

    Belarus Litva etiraz notası
    Беларусь вручила ноту протеста литовскому дипломату

    Son xəbərlər

    21:05

    Ali təhsil müəssisələri arasında "Zəfər" şahmat turniri keçirilib

    Fərdi
    20:59

    Belarus Litva diplomatına etiraz notası təqdim edib

    Digər ölkələr
    20:56
    Foto

    Göygöldə maskalı şəxslər fermadan 62 baş xırdabuynuzlu heyvan oğurlayıb

    Hadisə
    20:53

    İsrail 2023-cü ildən bəri ilk dəfə ölkənin cənubundakı xüsusi rejimi ləğv edir

    Digər ölkələr
    20:50

    PSJ və "Sevilya"nın sabiq futbolçusu karyerasını başa vurub

    Futbol
    20:40

    Türkiyə və Böyük Britaniya "Eurofighter" qırıcı təyyarələrinin tədarükünə dair saziş imzalayıb

    Region
    20:33

    Ermənistan Rusiya ilə TRIPP çərçivəsində əməkdaşlığı müzakirə etməyi planlaşdırır

    Xarici siyasət
    20:20

    Polşa Prezidenti Dəftərxanası: Zelenski Navrotski ilə görüşmək üçün Varşavaya gəlməlidir

    Digər ölkələr
    20:19

    "Yuventus"un baş məşqçi postuna üç namizəd var

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti