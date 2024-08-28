Беларусь расширила список товаров, запрещенных к ввозу и реализации

Правительство Беларуси дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории страны.

Правительство Беларуси дополнило перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории страны.

Как передает Report со ссылкой БЕЛТА, соответствующее постановление подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Согласно постановлению, перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, происходящих из недружественных стран, дополняется следующими позициями: полиэтилен высокого давления, шинная продукция, плиты OSB, фанера, изделия столярные и плотницкие, бумага и изделия санитарно-гигиенические, бумага и картон, в том числе гофрированные, тряпье, стекловолокно, включая стекловату.

Отмечается, что в список запрещенных товаров, происходящих из Польши, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии, также добавлены сумки и чемоданы, обои, плитка керамическая, санитарно-технические изделия, холодильники, морозильники и прочее холодильное или морозильное оборудование, стиральные машины, подгузники и пеленки.

Власти подчеркивают, что подписанное постановление - ответная мера на принятые Европейским союзом решения о расширении с 1 июля 2024 года санкций в отношении Беларуси.

Данные меры вступят в силу с 15 октября 2024 года, говорится в сообщении.