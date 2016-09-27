Баку. 27 Сентября. REPORT.AZ/ Республика Беларусь призвала международное сообщество создать «новый мировой порядок».

Как передает Report, об этом заявил заместитель министра иностранных дел этой страны Валентин Рыбаков.

По его словам, новая система должна опираться на государства, быть инклюзивной и не навязанной отдельными странами.

Как отметил Рыбаков, в целом в мировой экономике наметились «позитивные тенденции». Это, по его словам, связано с восстановлением баланса сил между государством и рынком.

«Беларусь всегда придерживалась идей сильного государства, прежде всего в экономике. Подобную политику мы будем проводить и в будущем. Такова воля белорусского народа, четко высказанная на пятом Всебелорусском народном собрании летом этого года».

Как подчеркнул Рыбаков, если государства-члены ООН серьезно настроены на реализацию Целей устойчивого развития, то они должны вернуть миру стабильность и преодолеть нарастающий хаос. По мнению представителя Беларуси, решение этой задачи возможно.