Беларусь и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве
- 26 марта, 2026
- 09:28
Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.
По словам Лукашенко, в документе "четко и открыто" изложены цели, принципы взаимодействия сторон, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов.
Отметим, что Александр Лукашенко находится с официальным визитом в КНДР 25-26 марта.
