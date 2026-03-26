    Другие страны
    Беларусь и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве

    Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНДР Ким Чен Ын подписали договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

    По словам Лукашенко, в документе "четко и открыто" изложены цели, принципы взаимодействия сторон, определены институциональные рамки будущих взаимовыгодных процессов.

    Отметим, что Александр Лукашенко находится с официальным визитом в КНДР 25-26 марта.

    Александр Лукашенко Ким Чен Ын
    Belarusla Şimali Koreya dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıblar
