İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Belarusla Şimali Koreya dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıblar

    Digər ölkələr
    • 26 mart, 2026
    • 09:36
    Belarusla Şimali Koreya dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıblar

    Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko ilə Şimali Koreya Sədri Kim Çen In iki ölkə arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Belarus Prezidentinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Lukaşenkonun sözlərinə görə, sənəddə tərəflərin qarşılıqlı fəaliyyətinin məqsədləri, prinsipləri "aydın və açıq şəkildə" ifadə olunub, gələcək qarşılıqlı faydalı proseslərin institusional çərçivələri müəyyən edilib.

    Qeyd edək ki, A.Lukaşenko Şimali Koreyada rəsmi səfərdədir.

    Kim Çen In Aleksandr Lukaşenko
    Беларусь и КНДР подписали договор о дружбе и сотрудничестве

    Son xəbərlər

    09:41

    KİV: Türkiyənin neft tankeri vurulub

    Region
    09:39

    Azərbaycanda yağıntılı hava müşahidə edilir - FAKTİKİ HAVA

    Ekologiya
    09:38

    Kişi voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında növbəti oyunlar keçiriləcək

    Digər
    09:36

    Belarusla Şimali Koreya dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalayıblar

    Digər ölkələr
    09:27

    Azərbaycanda 2 ayda istehsal edilən propilenin həcmi açıqlanıb

    Sənaye
    09:06

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (26.03.2026)

    Maliyyə
    09:01

    DÇ-2026: Türkiyə-Rumıniya oyunu ilə pley-off yarımfinallarına start veriləcək

    Futbol
    08:52

    İrakli Kobaxidze: Patriarx seçimi yalnız Müqəddəs Sinodun səlahiyyətindədir

    Region
    08:50

    Çin PUA-larla bağlı yeni silah sistemini təqdim edib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti