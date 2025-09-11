Беглые непальские заключенные начали добровольно сдаваться полиции
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 11:11
Сбежавшие из районной тюрьмы Кайлали (Непал) заключенные, начали добровольно сдаваться властям.
Как передает Report, об этом сообщает The Katmandu Post.
Сообщается, что на данный момент из 618 сбежавших из этой тюрьмы заключенных около 30 сдались добровольно, еще 6 человек были арестованы.
В тюрьме содержатся как граждане Непала, так и Индии. Власти опасаются, что индийские заключенные могут попытаться пересечь границу, несмотря на усиленные проверки, препятствующие гражданам Непала въезжать в Индию.
