İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa

    Nepalda həbsxanadan qaçmış məhbuslar polisə təslim olurlar

    Digər ölkələr
    • 11 sentyabr, 2025
    • 11:35
    Nepalda həbsxanadan qaçmış məhbuslar polisə təslim olurlar

    Nepalın Kaylali rayon həbsxanasından qaçmış məhbuslar könüllü olaraq hakimiyyət orqanlarına təslim olmağa başlayıblar.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Katmandu Post" məlumat yayıb.

    Bildirilir ki, hazırda bu həbsxanadan qaçmış 618 məhbusdan təxminən 30-u könüllü təslim olub, daha 6 nəfər isə həbs edilib.

    Qeyd edilib ki, həbsxanada həm Nepal, həm də Hindistan vətəndaşları saxlanılır.

    Nepal məhbus həbsxana
    Беглые непальские заключенные начали добровольно сдаваться полиции

    Son xəbərlər

    12:13

    Şöbə müdiri: Sertifikasiya imtahanında fərqli bal toplayanlarda maaş artımı eyni olmamalıdır

    Elm və təhsil
    12:10

    Azərbaycanda bağlanmış 5 bankın əmlakları hərraca çıxarılır

    Maliyyə
    12:10

    Nazir: Məktəblərdə "fond pulu" adı altında vəsait yığılması qanunsuzdur

    Elm və təhsil
    12:09

    Azərbaycanda pərakəndə ticarət dövriyyəsi 4 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    12:07

    Zaur Mikayılov: "Su şəbəkələrinin yenilənməsi əhalinin fasiləsiz su təminatını gücləndirəcək"

    İnfrastruktur
    12:03

    Naxçıvanda ən yüksək əkin subsidiyası məbləğləri təyin edilib

    ASK
    12:03

    Bakı metrosunda yeni tədris mövsümündə qatarlararası intervallar azaldılacaq

    İnfrastruktur
    12:02

    "Qarabağ" klubu Ramil Şeydayevlə maraqlanmasına dair iddialara münasibət bildirib

    Futbol
    12:00

    Paşinyan yaxın günlərdə Rusiyaya səfər edəcək və Putinlə görüşəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti