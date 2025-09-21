Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета

    BBC: Стармер заявит о признании Палестины 21 сентября

    Другие страны
    • 21 сентября, 2025
    • 02:43
    BBC: Стармер заявит о признании Палестины 21 сентября

    Великобритания официально признает государственность Палестины в воскресенье, 21 сентября.

    Как передает Report, об этом сообщили британская вещательная корпорация BBC и телеканал Sky News.

    По информации журналистов, с соответствующим заявлением выступит премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    В июле Стармер заявил, что признание Государства Палестина должно стать одним из шагов на пути к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Премьер-министр добавил, что он занимает однозначную позицию в данном вопросе.

    Кир Стармер Палестина Великобритания
    Britaniya bu gün Fələstini dövlət kimi tanıyacaq

    Последние новости

    02:43

    BBC: Стармер заявит о признании Палестины 21 сентября

    Другие страны
    02:18

    В США раскрыли условие Катара для возобновления переговоров по Газе

    Другие страны
    01:51

    Трамп пригрозил Афганистану "плохими вещами", если Кабул откажется передать базу Баграм

    Другие страны
    01:28

    СМИ: В Гааге задержали по меньшей мере 30 человек во время беспорядков

    Другие страны
    00:59

    Майк Уолтц приведен к присяге в качестве постпреда США при ООН

    Другие страны
    00:57

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Инфраструктура
    00:41

    В Евросоюзе встревожились из-за сделки Китая с Польшей

    Другие страны
    00:08

    Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор"

    Другие
    23:44

    СМИ: Член "Хезболлах" убит при атаке израильского дрона на юге Ливана

    Другие
    Лента новостей