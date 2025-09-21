BBC: Стармер заявит о признании Палестины 21 сентября
Другие страны
- 21 сентября, 2025
- 02:43
Великобритания официально признает государственность Палестины в воскресенье, 21 сентября.
Как передает Report, об этом сообщили британская вещательная корпорация BBC и телеканал Sky News.
По информации журналистов, с соответствующим заявлением выступит премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
В июле Стармер заявил, что признание Государства Палестина должно стать одним из шагов на пути к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Премьер-министр добавил, что он занимает однозначную позицию в данном вопросе.
Последние новости
02:43
BBC: Стармер заявит о признании Палестины 21 сентябряДругие страны
02:18
В США раскрыли условие Катара для возобновления переговоров по ГазеДругие страны
01:51
Трамп пригрозил Афганистану "плохими вещами", если Кабул откажется передать базу БаграмДругие страны
01:28
СМИ: В Гааге задержали по меньшей мере 30 человек во время беспорядковДругие страны
00:59
Майк Уолтц приведен к присяге в качестве постпреда США при ООНДругие страны
00:57
На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режимИнфраструктура
00:41
В Евросоюзе встревожились из-за сделки Китая с ПольшейДругие страны
00:08
Пашинян переизбран председателем правления партии "Гражданский договор"Другие
23:44