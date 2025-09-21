BBC: Стармер заявит о признании Палестины 21 сентября

Великобритания официально признает государственность Палестины в воскресенье, 21 сентября.

Как передает Report, об этом сообщили британская вещательная корпорация BBC и телеканал Sky News.

По информации журналистов, с соответствующим заявлением выступит премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В июле Стармер заявил, что признание Государства Палестина должно стать одним из шагов на пути к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Премьер-министр добавил, что он занимает однозначную позицию в данном вопросе.