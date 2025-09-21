Britaniya bu gün Fələstini dövlət kimi tanıyacaq
Digər ölkələr
- 21 sentyabr, 2025
- 03:01
Böyük Britaniya bazar günü, sentyabrın 21-də Fələstini dövlət kimi tanıyacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə BBC və Sky News məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, bu barədə Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer məlumat verəcək.
Böyük Britaniya ilə yanaşı, Fransa, Avstraliya və Kanada kimi ölkələrin də Fələstini tanıyacağı gözlənilir.
Xatırladaq ki, Kir Starmer iyul ayında Böyük Britaniyanın yalnız İsrail atəşkəsə razılaşdığı, iki dövlətli həll yoluna sadiqlik nümayiş etdirdiyi halda Fələstini tanıyacağını açıqlamışdı.
O zaman Baş nazir demişdi: "Həmişə demişəm ki, Fələstin dövlətini tanıyacağıq, amma bu addımı ikidövlətli həll üçün maksimal şərait olacağı anda atacağıq".
