BBC разочарована решением КНР запретить вещание BBC World News

Британская вещательная корпорация Би-би-си разочарована решением китайского регулятора запретить вещание телеканала BBC World News на территории КНР

Британская вещательная корпорация Би-би-си разочарована решением китайского регулятора запретить вещание телеканала BBC World News на территории КНР.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении корпорации.

"Мы разочарованы тем, что китайские власти приняли решение выбрать такой путь, - говорится в заявлении BBC, текст которого цитирует агентство Reuters. - BBC пользуется наибольшим доверием в мире среди всех вещателей и сообщает о событиях по всему миру честно и беспристрастно, ничего не боясь и никому не отдавая предпочтение".

Ранее Национальное управление радио и телевидения (National Radio and Television Administration, NRTA) Китая сообщило, что BBC World News нарушает принцип достоверности и непредвзятости. По этой причине регулятор не примет заявку телеканала на вещание на следующий год.

На прошлой неделе МИД Китая потребовал от Би-би-си публичных извинений за "неправдоподобные новости и политизацию пандемии" заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Это случилось после того, как в конце января BBC опубликовала репортаж, в котором отмечается, что власти КНР "на протяжении недель утверждали, что вспышка (COVID-19) под контролем", когда вирус уже получил широкое распространение.