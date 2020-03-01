​Байден победил на праймериз в Южной Каролине

Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержал победу на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в американском штате Южная Каролина.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют опубликованные на сайте газеты The New York Times результаты обработки 100% бюллетеней.

Байден получил 48,4% голосов избирателей, бывший сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс - 19,9%, миллиардер Том Стейер - 11,3%, экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж - 8,2%, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен - 7,1%, остальные кандидаты - суммарно около 5%.