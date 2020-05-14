​Байден опережает Трампа в предвыборной гонке на 5%

Джо Байден https://report.az/storage/news/c8a946fc7793c47472579a14510ed6d4/f6002275-9a8a-495b-8ffc-51a09ca33709_292.jpg

Кандидат в президенты США от Демократической партии бывший вице-президент Джо Байден на 5% опережает нынешнего президента страны Дональда Трампа в рейтинге общенациональной поддержки избирателей. Трамп в свою очередь имеет большие шансы на победу в ключевых американских Штатах.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

При это отмечается, что в наиболее "спорных" штатах все же лидирует Трамп.

"51% зарегистрированных избирателей по всей стране поддерживают Байдена, в то же время 46% предпочли бы Трампа", — информирует телеканал.

По данным статистики, бывший вице-президент пользуется большей популярностью у женщин, темнокожих людей и жителей старше 45 лет, тогда как действующий американский лидер наиболее популярен среди белого населения США со среднем достатком и молодых людей.

Кроме того, согласно опросам, большинство респондентов оценивают экономические компетенции Трампа выше, чем у его оппонента (54% — Трамп; 42% — Байден), тогда как в вопросе здравоохранения и борьбы с коронавирусом избиратели отдают предпочтения демократу (51% — Байден; 45% — Трамп).

Общее количество репондентов, негативно относящихся к Дональду Трампу — 55%, к Джо Байдену — 46%.

Выборы президента США должны состояться 3 ноября 2020 года. Граждане Соединенных Штатов будут выбирать главу государства в 46-й раз.