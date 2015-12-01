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    ​Башар Асад: Франция поддерживает терроризм и способствует войне, а не миру

    Чехия благодаря своей сбалансированной позиции может стать площадкой для мирных соглашений

    Баку. 01 декабря. REPORT.AZ/ В интервью Česká televize президент Сирии Башар Асад поддержал идею подписать возможное мирное соглашение в Праге и назвал это реальной возможностью.

    Как передает Report, в то же время, он не верит, что заключение перемирия по сирийскому конфликту могло бы пройти во Франции.

    «Сирийцы скажут, что мирная конференция не может пройти, например, во Франции, потому что Франция поддерживает терроризм и способствует войне, а не миру», — заявил Асад.

    По словам Асада, Чехия благодаря своей сбалансированной позиции может стать площадкой для мирных соглашений.

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