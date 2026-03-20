Барро завтра отправится в Израиль на переговоры с Сааром

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отправится с визитом в Израиль завтра, 21 марта.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, глава французского внешнеполитического ведомства встретится с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром.

Отмечается, что Барро прибудет в Израиль из Ливана в рамках посреднических усилий Франции, направленной на предотвращение дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Накануне министры уже провели телефонный разговор, обсудив текущую ситуацию в регионе.