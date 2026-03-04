Барро: Французские истребители Rafale сбили иранские дроны в небе ОАЭ
Другие страны
- 04 марта, 2026
- 12:40
Французские истребители нейтрализовали иранские беспилотники над территорией ОАЭ.
Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.
По его словам, Франция подняла в небо истребители Rafale.
Ранее Барро заявил, что Франция разместила истребители на базе Дафра, недалеко от Абу-Даби для обеспечения безопасности сотен французских военнослужащих военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил, базирующихся в Эмиратах.
Также во вторник президент Макрон объявил, что Франция отправляет свой авианосец в средиземное море в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.
Последние новости
12:52
В Баку осадков не ожидаетсяЭкология
12:52
Кипр закрыл часть воздушного пространстваДругие страны
12:49
МИД Китая: Из Ирана эвакуированы 470 граждан КНРДругие страны
12:44
Педро Санчес ответил Трампу: Вы не можете играть с судьбами миллионовДругие страны
12:42
Пашинян: Поддержка Грузии укрепляет торговлю и мирное сотрудничество в регионеВ регионе
12:41
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуировано еще 16 иностранных гражданВнешняя политика
12:40
Барро: Французские истребители Rafale сбили иранские дроны в небе ОАЭДругие страны
12:38
Дорожная полиция предупредила о фейковых SMS со "штрафами"Внутренняя политика
12:33