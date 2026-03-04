Барро: Французские истребители Rafale сбили иранские дроны в небе ОАЭ

Французские истребители нейтрализовали иранские беспилотники над территорией ОАЭ.

Как передает Report со ссылкой на ближневосточные СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

По его словам, Франция подняла в небо истребители Rafale.

Ранее Барро заявил, что Франция разместила истребители на базе Дафра, недалеко от Абу-Даби для обеспечения безопасности сотен французских военнослужащих военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил, базирующихся в Эмиратах.

Также во вторник президент Макрон объявил, что Франция отправляет свой авианосец в средиземное море в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке.