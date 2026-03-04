İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Barro: Fransanın "Rafale" qırıcıları BƏƏ səmasında İran dronlarını vurub

    • 04 mart, 2026
    • 12:45
    Barro: Fransanın Rafale qırıcıları BƏƏ səmasında İran dronlarını vurub

    Fransa qırıcıları Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) səmasında İranın pilotsuz uçuş aparatlarını (PUA) zərərsizləşdirib.

    "Report" Yaxın Şərq KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro bəyanat verib.

    Onun sözlərinə görə, Fransa "Rafale" qırıcılarını havaya qaldırıb.

    Daha əvvəl Barro bildirmişdi ki, Fransa İran tərəfindən edilən hücumlardan hərbi dəniz və hərbi hava bazalarını qorumaq üçün Əbu-Dabi yaxınlığındakı Əl-Dafra bazasında "Rafale" qırıcılarını yerləşdirib.

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron elan edib ki, ölkə Yaxın Şərqdə münaqişənin kəskinləşməsi ilə əlaqədar öz aviadaşıyıcısını Aralıq dənizinə göndərir.

