Барбадос намерен признать независимость Палестины

Барбадос готов признать Палестину как независимое государство и сохранять при этом отношения с Израилем.

Барбадос готов признать Палестину как независимое государство и сохранять при этом отношения с Израилем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли островного государства Керри Симмондс.

"Барбадос всегда утверждал в Организации Объединенных Наций, что для достижения палестино-израильского урегулирования должно быть решение на основе сосуществования двух государств. Но по иронии судьбы, несмотря на то, что Барбадос заявлял миру, что мы хотели бы видеть решение на основе двух государств, сам Барбадос никогда не признавал Государство Палестина. Таким образом, существует несоответствие и непоследовательность", - приводит слова главы ведомства местный новостной портал Barbados Today.

Он отметил, что заявление о признании Палестины сейчас находится на рассмотрении кабинета министров, чтобы исправить "ошибку, которую допускали на протяжении многих лет".