Барака Обаму предупредили о возможных терактах

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама был проинформирован о возможно готовящихся терактах в новогодние праздники, сообщил Интерфакс со ссылкой на телеканал CNN.

По данным CNN, теракты могут быть совершены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

Ранее телеканал сообщал о возможных террористических атаках в трех крупных городах Соединенных Штатов в период между Рождеством и Новым годом, однако отметил, что источники из правоохранительных органов не подтвердили данную информацию.

В то же время, турецкая полиция сообщила о задержании двух человек, подозреваемых в принадлежности к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые могли готовить теракт на одной из площадей Анкары в праздничные дни.