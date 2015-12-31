 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Барака Обаму предупредили о возможных терактах

    Ранее сообщалось о готовящихся атаках в трех крупных городах США

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама был проинформирован о возможно готовящихся терактах в новогодние праздники, сообщил Интерфакс со ссылкой на телеканал CNN.

    По данным CNN, теракты могут быть совершены в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Вашингтоне.

    Ранее телеканал сообщал о возможных террористических атаках в трех крупных городах Соединенных Штатов в период между Рождеством и Новым годом, однако отметил, что источники из правоохранительных органов не подтвердили данную информацию.

    В то же время, турецкая полиция сообщила о задержании двух человек, подозреваемых в принадлежности к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", которые могли готовить теракт на одной из площадей Анкары в праздничные дни.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi