Барак Обама: "США не в состоянии уничтожить "Талибан"

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ США не в состоянии ликвидировать радикальное движение "Талибан" или положить конец тянущемуся уже несколько десятилетий насилию в Афганистане.

Это признал президент США Барак Обама, выступая во вторник на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида с речью, в которой излагались его подходы к проблеме борьбы с терроризмом.

"Война является частью жизни в Афганистане на протяжении (уже) более чем 30 лет. И США не могут ликвидировать "Талибан" или положить конец насилию в этой стране. Но что мы можем сделать, так это не допустить получения "Аль-Каида" безопасного пристанища и поддержать афганцев, которые хотят иметь более достойное будущее", - заявил американский лидер.

По его словам, в настоящее время в Афганистане остается менее 10 тыс. американских солдат и офицеров. Они оказывают поддержку примерно 320 тыс. военнослужащих и сотрудников служб безопасности Афганистана, сказал глава вашингтонской администрации.