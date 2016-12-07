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    Барак Обама: "США не в состоянии уничтожить "Талибан"

    Война является частью жизни в Афганистане на протяжении более чем 30 лет

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ США не в состоянии ликвидировать радикальное движение "Талибан" или положить конец тянущемуся уже несколько десятилетий насилию в Афганистане.

    Это признал президент США Барак Обама, выступая во вторник на базе американских ВВС Макдил в штате Флорида с речью, в которой излагались его подходы к проблеме борьбы с терроризмом.

    "Война является частью жизни в Афганистане на протяжении (уже) более чем 30 лет. И США не могут ликвидировать "Талибан" или положить конец насилию в этой стране. Но что мы можем сделать, так это не допустить получения "Аль-Каида" безопасного пристанища и поддержать афганцев, которые хотят иметь более достойное будущее", - заявил американский лидер.

    По его словам, в настоящее время в Афганистане остается менее 10 тыс. американских солдат и офицеров. Они оказывают поддержку примерно 320 тыс. военнослужащих и сотрудников служб безопасности Афганистана, сказал глава вашингтонской администрации.

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