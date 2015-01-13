​Обама заявил, что отрицательно относится к присоединению Палестины к МУС

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама заявил, что относится к присоединению Палестины к Международному уголовному суду отрицательно.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Такое заявление Обама сделал в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Президент Обама подтвердил позицию США в том, что Палестина пока не является государством и поэтому не имеет права присоединиться к Римскому статуту, — говорится в сообщении. — Президент Обама подчеркнул, что США не считают присоединение Палестины к МУС конструктивным шагом".

Ранее стало известно, что Палестина 1 апреля присоединится к Международному уголовному суду.