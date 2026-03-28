Bank of America выплатит $72,5 млн по иску, связанному с Эпштейном

Bank of America достиг соглашения о выплате $72,5 млн в рамках урегулирования гражданского иска, связанного с обвинениями в содействии финансисту Джеффри Эпштейну.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебные документы.

"Хотя мы подтверждаем наши предыдущие заявления о том, что Bank of America не содействовал преступлениям, связанным с торговлей людьми, это соглашение позволяет нам оставить этот вопрос позади", - заявили в банке.

Адвокаты истцов отметили, что урегулирование отвечает интересам их клиентов, многие из которых нуждаются в компенсации спустя годы после причиненного ущерба.

Согласно документам, юристы могут получить до 30% от суммы соглашения - около $21,8 млн.