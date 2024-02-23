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Байден заявил, что он "не подарок", но превосходит Трампа

Байден заявил, что он "не подарок", но превосходит Трампа Президент США демократ Джо Байден утверждает, что он "не подарок", но точно лучше своего предшественника-республиканца Дональда Трампа.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 05:50
Байден заявил, что он не подарок, но превосходит Трампа

Президент США демократ Джо Байден утверждает, что он "не подарок", но точно лучше своего предшественника-республиканца Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на The Washington Post, с такой оценкой американский лидер выступил на предвыборном мероприятии в штате Калифорния.

"Я не подарок по сравнению со всеми президентами, но я, черт возьми, точно лучше предыдущего парня (экс-президент Дональд Трамп – ред.)", - заявил Байден.

Глава государства также выразил мнение, что его оппонент "поддерживает политическое насилие", чего не было замечено "ни за одним президентом со времен Гражданской войны" в США (1861-1865). Кроме того, Байден подверг критике Трампа за то, что тот называет патриотами участников штурма Капитолия в начале 2021 года и обещает помиловать их в случае избрания на высший государственный пост. "Они убили полицейских. Они убили людей", - отметил американский лидер.

6 января 2021 года сторонники Трампа, возглавлявшего в то время государство, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов, прошедших в ноябре 2020 года президентских выборов. Победу на них одержал Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.

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Версия на азербайджанском языке Bayden: Özümə görə deyiləm, amma Trampdan dəhşət yaxşıyam

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