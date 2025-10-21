Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра

    Байден завершил курс терапии по лечению рака

    Другие страны
    • 21 октября, 2025
    • 07:43
    Байден завершил курс терапии по лечению рака

    Бывший президент США Джо Байден 20 октября завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на представительницу экс-главы государства Келли Скалли.

    По его информации, 82-летний политик проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии.

    "Однако это не означает окончания его лечения", - говорится в сообщении.

    В ней также сказано, что в настоящее время неясно, потребуется ли бывшему американскому лидеру какое-либо еще лечение.

    Джо Байден рак лечение
    Bayden xərçəng xəstəliyindən müalicə kursunu tamamlayıb

    Последние новости

    07:56

    Генсек ООН посетит Вьетнам 24-25 октября

    Другие страны
    07:43

    Байден завершил курс терапии по лечению рака

    Другие страны
    07:12

    Бессент: США ждут усиления давления на РФ со стороны G7

    Другие страны
    06:57

    В Италии баскетбольные фанаты убили водителя автобуса

    Другие страны
    06:24

    В Нью-Йорке фасад элитного небоскреба покрылся трещинами

    Другие страны
    05:49

    WSJ: Банки США пытаются получить гарантии на кредит Аргентине в $20 млрд

    Другие страны
    05:18

    Правительство Японии ушло в отставку перед выборами нового премьера

    Другие страны
    04:51

    Сын Роналду впервые вызван в сборную Португалии U16

    Футбол
    04:25

    Британские войска смогут сбивать беспилотники над военными объектами

    Другие страны
    Лента новостей