Байден завершил курс терапии по лечению рака
Другие страны
- 21 октября, 2025
- 07:43
Бывший президент США Джо Байден 20 октября завершил курс лучевой терапии по лечению рака простаты.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на представительницу экс-главы государства Келли Скалли.
По его информации, 82-летний политик проходил лечение в онкологическом центре в Филадельфии.
"Однако это не означает окончания его лечения", - говорится в сообщении.
В ней также сказано, что в настоящее время неясно, потребуется ли бывшему американскому лидеру какое-либо еще лечение.
