Байден за четыре дня собрал $70 млн пожертвований

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден привлек на свою избирательную кампанию 70 млн долларов США добровольных пожертвований за четыре дня проведения Национального съезда партии.

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден привлек на свою избирательную кампанию 70 млн долларов США добровольных пожертвований за четыре дня проведения Национального съезда партии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в избирательном штабе политика сообщили телекомпании CNN.

При этом на прошлой неделе только за два дня Байден набрал 48 млн долларов США добровольных пожертвований. Речь идет о двух днях после его решения выдвинуть сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис в качестве кандидата в вице-президенты США.

Напомним, что съезд демократов проходил в виртуальном режиме в течение четырех дней. Трансляции мероприятия посмотрели около 122 млн человек, в том числе 85,1 млн телезрителей и 35,5 млн пользователей интернета.

Президентские выборы в США запланированы на 3 ноября.