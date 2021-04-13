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Байден выдвинет Кристин Уормут на пост министра армии США

Байден выдвинет Кристин Уормут на пост министра армии США Президент США Джо Байден объявил о намерении выдвинуть Кристин Уормут на пост министра армии (сухопутных войск) США
Другие страны
13 апреля 2021 г. 01:11
Байден выдвинет Кристин Уормут на пост министра армии США
Кристин Уормут

Президент США Джозеф Байден объявил о намерении выдвинуть Кристин Уормут на пост министра армии (сухопутных войск) США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В документе отмечается, что при администрации бывшего президента Барака Обамы Уормут занимала пост заместителя министра обороны по политическим вопросам. Она также работала в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома. До этого она также являлась экспертом в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.

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