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Байден встретился со вдовой и дочерью Навального

Байден встретился со вдовой и дочерью Навального Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско (штат Калифорния) со вдовой и дочерью Алексея Навального.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 00:14
Байден встретился со вдовой и дочерью Навального

Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско (штат Калифорния) со вдовой и дочерью Алексея Навального.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

В документе отмечается, что американский лидер выразил соболезнования Юлии и Дарье Навальным, а также утверждал, что "наследие [Навального] продолжит жить". Кроме того, глава администрации подтвердил, что в пятницу США объявят о крупном пакете антироссийских санкций "в ответ на смерть Навального", а также в связи с украинским кризисом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBayden Navalnının həyat yoldaşı və qızı ilə görüşüb

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