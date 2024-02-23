Байден встретился со вдовой и дочерью Навального

Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско (штат Калифорния) со вдовой и дочерью Алексея Навального.

Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско (штат Калифорния) со вдовой и дочерью Алексея Навального.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

В документе отмечается, что американский лидер выразил соболезнования Юлии и Дарье Навальным, а также утверждал, что "наследие [Навального] продолжит жить". Кроме того, глава администрации подтвердил, что в пятницу США объявят о крупном пакете антироссийских санкций "в ответ на смерть Навального", а также в связи с украинским кризисом.