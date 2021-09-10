Байден распорядился приспустить флаги США в годовщину терактов 11 сентября

Президент США Джо Байден дал распоряжение федеральным учреждениям приспустить государственные флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

Президент США Джо Байден дал распоряжение федеральным учреждениям приспустить государственные флаги в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года.

Как сообщает Report, текст соответствующей прокламации главы государства распространила пресс-служба Белого дома.

"Я призываю все министерства, ведомства и государственные учреждения США приспустить флаги Соединенных Штатов в память о погибших 11 сентября 2001 года", - говорится в документе.

"Я призываю губернаторов США и их территорий, а также заинтересованные организации и граждан присоединиться к этому ритуалу", - добавил Байден.

В результате терактов 11 сентября 2001 года в США погибли 2 977 человек, которые являлись гражданами 90 стран, пострадали более шести тыс. человек. Ответственность за эти атаки лежит на террористической организации "Аль-Каида".