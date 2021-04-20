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Байден провел разговор с семьей Флойда

Байден провел разговор с семьей Флойда "Президент Байден поговорил с семьей Джорджа Флойда, чтобы выяснить [как они] и рассказать, что он молился о них", - говорится в записи Псаки в Twitter
Другие страны
20 апреля 2021 г. 19:14
Байден провел разговор с семьей Флойда
Джо Байден

Президент США Джо Байден в понедельник пообщался с семьей афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицией в Миннеаполисе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден поговорил с семьей Джорджа Флойда, чтобы выяснить [как они] и рассказать, что он молился о них", - говорится в записи Псаки в Twitter.

Коллегия присяжных заседателей в понедельник удалилась на совещание на проходящем в Миннеаполисе (штат Миннесота) судебном разбирательстве по делу экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве Флойда.

Разбирательство началось 8 марта. Шовин 25 мая прошлого года применил при задержании Флойда удушающий прием. Афроамериканец умер вскоре после этого. 26 мая Шовина и еще трех полицейских, которые участвовали в аресте Флойда, уволили.

Национальная гвардия США выделит примерно 250 военнослужащих для обеспечения безопасности в Вашингтоне в связи с угрозой протестов после оглашения вердикта по делу Дерека Шовина.

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Версия на английском языке Biden calls George Floyd's family

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