Байден продлил санкции в отношении Ирана, введенные в 1979 году

Президент США Джозеф Байден принял решение продлить еще на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против этой страны.

Президент США Джозеф Байден принял решение продлить еще на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против этой страны.

Как передает Report, это следует из заявления американского лидера, распространенного Белым домом.

Байден подчеркнул, что "отношения США с Ираном пока не нормализованы", а "процесс выполнения двусторонних соглашений от 19 января 1981 года продолжается". Речь идет о так называемых алжирских соглашениях между США и Ираном, которые привели к освобождению американских дипломатов, более года проведших в Тегеране в качестве заложников после революции 1979 года. В этих документах, в частности, оговорен принцип невмешательства стран во внутренние дела друг друга.

"По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введенные тогда с целью противодействия этому чрезвычайному положению меры должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2021 года", - отмечается в документе. "Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год", - добавил президент.

14 ноября 1979 года 39-й президент США Джимми Картер подписал указ номер 12170 в ответ на захват американских заложников в Тегеране. Министерству финансов США было дано распоряжение блокировать все официальные иранские авуары в Соединенных Штатах, в том числе счета в американских банках и их зарубежных филиалах и отделениях. Фактически это означало введение первых карательных экономических мер против Ирана.