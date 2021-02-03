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Байден привез детскую кроватку в Белый дом

Байден привез детскую кроватку в Белый дом Новый предмет мебели появился на верхнем этаже резиденции главы государства из-за его младшего внука
Другие страны
3 февраля 2021 г. 17:11
Байден привез детскую кроватку в Белый дом

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что привез в Белый дом детскую кроватку.

Как передает Report, об этом пишет газета The Independent.

Новый предмет мебели появился на верхнем этаже резиденции главы государства из-за его младшего внука — Бо Байдена-младшего, который родился в 2020 году.

В первый день президентства Байдена американский журнал Time поместил на обложку разгромленный Овальный кабинет в Белом доме. Таким образом журнал намекнул, что Байдену придется исправлять то, что оставил после себя его предшественник Дональд Трамп.

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