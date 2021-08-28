Байден предупредил о новой атаке на аэропорт Кабула в течение суток

США ожидают новую атаку на аэропорт Кабула в ближайшие сутки

Американские военные видят высокую вероятность нового нападения террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Ситуация на месте остается чрезвычайно опасной, угроза террористических атак на аэропорт по-прежнему высока. Наше командование сообщило мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов", - сказал он.

По его словам, США не ограничатся единственным ударом по террористической группировке "Исламское государство – Вилаят Хорасан" в Афганистане и продолжат выслеживать всех, кто причастен ко взрыву в аэропорту Кабула, унесшему жизни 13 американских военных.