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Байден предупредил о новой атаке на аэропорт Кабула в течение суток

Байден предупредил о новой атаке на аэропорт Кабула в течение суток США ожидают новую атаку на аэропорт Кабула в ближайшие сутки
Другие страны
28 августа 2021 г. 23:00
Байден предупредил о новой атаке на аэропорт Кабула в течение суток
Джо Байден

Американские военные видят высокую вероятность нового нападения террористов на аэропорт Кабула в ближайшие 24-36 часов.

Как передает Report, об этом заявил президент США Джо Байден.

"Ситуация на месте остается чрезвычайно опасной, угроза террористических атак на аэропорт по-прежнему высока. Наше командование сообщило мне, что атака весьма вероятна в следующие 24-36 часов", - сказал он.

По его словам, США не ограничатся единственным ударом по террористической группировке "Исламское государство – Вилаят Хорасан" в Афганистане и продолжат выслеживать всех, кто причастен ко взрыву в аэропорту Кабула, унесшему жизни 13 американских военных.

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Версия на азербайджанском языке Bayden Kabil aeroportuna gün ərzində yeni terror təhlükəsi haqqında xəbərdarlıq edib

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